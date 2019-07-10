ليوناردو يمنح نيمار شارة الرحيل

المصدر: باريس- أ ف ب

فتح المدير الرياضي لبطل فرنسا باريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، الباب أمام مواطنه نيمار للرحيل عن النادي الباريسي «إذا كان هناك عرض يناسب الجميع»، وذلك رداً على عدم التحاق نجم برشلونة الإسباني بتمارين فريقه.

ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جرمان بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعداداً للموسم المقبل.

ورد والد نيمار على بيان سان جرمان بالتأكيد أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل. وفي مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، كان ليوناردو حازماً بشأن موضوع مواطنه الراغب بالعودة إلى برشلونة بحسب التقارير الصحافية، بالقول «بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى اليوم، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر».

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة برشلونة باستعادة نيمار الذي تركه في صيف 2017 للانضمام إلى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو «لم نتلق أي عرض»، كاشفاً في الوقت ذاته «لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جداً...» مع النادي الكاتالوني.

وتابع «قالوا بأنهم يريدون شراءه لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جرمان ليس جدياً في مسألة بيع اللاعب)»، معتبراً بأن «برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري».