بيان رسمي من باريس سان جيرمان بشأن نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الاثنين بيانا رسمياً شجب فيه عدم التحاق نجمه البرازيلي نيمار، بالتمارين التحضيرية للموسم الجديد، وسط تقارير عن رغبة اللاعب بالعودة لناديه السابق برشلونة.

وقال الفريق الباريسي في بيانه، إنه تم استدعاء نيمار للانتظام في تدريبات الفريق، إلا أن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما من دون إذن سابق.

وأضاف نادي العاصمة: "يشجب باريس سان جيرمان هذا الموقف، وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة الناتجة عنه".

يأتي هذا في الوقت الذي يرغب فيه نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب "روسيا اليوم".

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.