البرازيل ترقص السامبا في ماراكانا

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

بعد غياب دام 12 عاماً، استعاد المنتخب البرازيلي لكرة القدم التاج القاري وأحرز لقبه التاسع في بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد التغلب على منتخب بيرو 3 / 1 في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها البرازيل على مدار الأسابيع الأخيرة.

ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد مهاجمه الشاب جابرييل جيسوس في الدقيقة 70، حافظ المنتخب البرازيلي على انتصاره في هذه المباراة الحماسية والمثيرة التي أقيمت على استاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو.واحتفل لاعبو المنتخب البرازيلي بمديرهم الفني تيتي في الملعب عقب انتهاء المباراة برقصات «السامبا».

وقال آرتور لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي: «إنه شعور لا يمكن تصديقه.. منذ بداية البطولة، قلت إن الفوز باللقب هو حلمنا. إنه شعور لا يمكن وصفه. العمل الذي قمنا به يستحق هذا التتويج». كما خرج تيتي عن صمته بعدما أحجم عن التصريحات العامة طيلة البطولة، مشيراً إلى أنه سيتحدث بعد الفوز باللقب.

وقال تيتي: «أصبحت بالفعل مدرباً قومياً.. لا يمكنني وصف شعوري بأي كلمات»، مشيراً إلى أنه أصبح بطلاً قومياً بإحراز اللقب في هذا الاستاد الذي يبدو رمزاً ويعتبر معبداً لكرة القدم.

وخاض منتخب بيرو المباراة كمرشح أضعف من نظيره البرازيلي لكنه برهن على أنه ند قوي للمنتخب البرازيلي.