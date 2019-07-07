برشلونة يعلن عن تعاقده مع الصفقة المنتظرة هذا الأسبوع

المصدر: د ب ا

يعتزم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الإعلان عن تعاقده مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن الصفقة سوف تكلف خزينة النادي الكتالوني 120 مليون يورو (135 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي الدولي مع أتلتيكو، بحلول بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة سوف تتم رسميا يوم الأربعاء المقبل، على أن يقدم غريزمان لوسائل الإعلان يوم الجمعة القادم، قبل أن ينضم لمعسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد في 14 يوليو الجاري.

وتردد أن غريزمان يرفض المشاركة في بدء تحضيرات أتلتيكو للموسم القادم، حيث أشارت (آس) إلى أن فريق العاصمة الإسبانية منح القميص الخاص بنجم منتخب فرنسا، الذي يحمل الرقم 7، إلى اللاعب جواو فيليكس.