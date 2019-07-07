لقب مونديال السيدات بين هولندا وأمريكا

المصدر: ليون - أ ف ب

تقف سيدات هولندا على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي للكرة «البرتقالية» فشل في تحقيقه منتخب الرجال ثلاث مرات، عندما يلتقين الولايات المتحدة حاملة اللقب في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في ليون اليوم.

وبلغ منتخب الرجال نهائي كأس العالم 1974 بقيادة العبقري يوهان كرويف وخسر أمام ألمانيا الغربية صاحبة الأرض 1-2، ثم مباراة القمة في النسخة التالية بعدها بأربع سنوات بعد سقوطه أمام الأرجنتين الدولة المضيفة 1-3 بعد التمديد، ثم في نهائي جنوب إفريقيا 2010 حيث خسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد.

في المقابل، يخوض منتخب هولندا للسيدات النهائي العالمي الأول له في ثاني مشاركة له لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منتخب أمريكي يتمتع بخبرة كبيرة في نهائيات كأس العالم بدليل خوضه النهائي للمرة الثالثة توالياً ويحمل الرقم القياسي مع 3 ألقاب في ثماني نسخ من مونديال السيدات.