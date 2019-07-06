السويد تظفر بالمركز الثالث في مونديال السيدات

المصدر: أ ف ب

عادلت السويد رقم الولايات المتحدة بنيلها المركز الثالث في مونديال السيدات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك بفوزها على إنجلترا 2-1 السبت على ملعب "اليانز أرينا" في نيس.

وسبق للمنتخب السويدي أن نال المركز الثالث في النسختين الأولى العام 1991 والسادسة العام 2011، فأصبح على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة التي نالته أعوام 1995 و2003 و2007، إلا أن الأخيرة توجت باللقب ثلاث مرات أيضا وتملك فرصة إحراز الرابع الأحد في ليون ضد هولندا، في حين أن المنتخب الاسكندينافي لم يحرزه ولو مرة واحدة واكتفى بالوصافة العام 2003.

وتدين السويد، التي خسرت في نصف النهائي النسخة الثامنة التي استضافتها فرنسا أمام هولندا صفر-1 بعد التمديد، بفوزها الى كوسوفاري أسلاني وصوفيا ياكوبسون اللتين وضعتا بلادهما في المقدمة بهدفين في الدقيقتين 11 بعد خطأ في تمرير الكرة من الدفاع الإنجليزي، و22 من تسديدة قوية تواليا، قبل أن تقلص فران كيربي الفارق في الدقيقة 31 من مجهود فردي.

وعجزت إنجلترا بهذه الهزيمة عن تكرار سيناريو النسخة الماضية العام 2015 حين حلت ثالثة في أفضل نتيجة لها في النهائيات من أصل خمس مشاركات حتى الآن (بلغت ربع النهائي ثلاث مرات ونصف النهائي مرتين).

وبرر مدرب إنجلترا نجم مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل خسارة السبت بتأثر اللاعبات بمباراة نصف النهائي ضد الولايات المتحدة حاملة اللقب (1-2)، موضحا بأنها "العواطف. الهدفان (اللذان سجلتهما السويد) أعادا لنا الحياة ربما. بعدها، أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لنا".

وأشار نيفيل إلى أن الفريقين "ظهرا بصراحة كأنهما مستسلمان، على الرِكَبِ تقريبا (نظرا لهامشية المركز الثالث). من الصعب حقا خوض هذه المباراة. إنها مباراة بلا جدوى. جئنا إلى هذه البطولة من أجل الفوز بها، ليس لنيل المركز الثالث أو الرابع".

وتأمل إنجلترا على الأقل أن تنال لاعبتها إيلين وايت لقب الهدافة، وإن كان مشاركةً مع الأمريكية أليكس مورغن (6 لكل منهما).