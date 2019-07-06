أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا بصفة نهائية

المصدر: البيان الالكتروني

سينضم ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى أتلتيكو مدريد بصفة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته من تشلسي التي تمتد 18 شهرا كما أعلن الناديان، السبت.

وترك موراتا تشلسي في يناير الماضي لينتقل إلى أتليتيكو مدريد، وقال في مايو إنه لا يخطط للعودة لناديه المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد مستواه تراجعا في الموسم الماضي.

وتعليقا على صفقة الانتقال قال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".