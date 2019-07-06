إنفانتينو: 32 منتخباً في مونديال السيدات 2023

المصدر: ليون - أ ف ب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو أمس، أنه يهدف إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتباراً من 2023، بعدما وصف النسخة الحالية المقامة في فرنسا بأنها «أفضل كأس عالم للسيدات في التاريخ».

وعلى غرار ما حدث في مونديال الرجال الذي سيشارك فيه 48 منتخباً عوضاً عن 32 اعتباراً من 2026، أوضح إنفانتينو، أنه سيعمل على رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات إلى 32 اعتباراً من 2023، مضيفاً «لا يجب هدر الوقت. يجب العمل، لا شيء مستحيل. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه هذا المونديال الحالي، يجب أن نرى نهائيات أكبر».