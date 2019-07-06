داني ألفيش.. 39 لقباً ولا يزال يطمح

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

لا يزال قائد منتخب البرازيل داني ألفيش، وعلى الرغم من بلوغه السادسة والثلاثين، متعشطا لحصد الألقاب وينوي رفع رصيده الى 40 عندما يخوض السيليساو ضد البيرو في المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو غداً، وحصد الفيش حتى الآن 39 لقبا مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرازيل، بينها 23 لقبا في صفوف برشلونة حيث أمضى في صفوفه ثمانية أعوام (2008-2016) خلال العصر الذهبي للفريق الكاتالوني الذي شهد تتويجه بطلا لأوروبا ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

واختير ألفيش أفضل لاعب في مباراة السوبر الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي منتخب الأرجنتين والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وفرض ألفيش نفسه نجما للمباراة بلا منازع، ولا سيما الدور الذي قام به لدى افتتاح فريقه التسجيل، إذ حصل على الكرة في منتصف الملعب فراوغ أكونا بحركة فنية رائعة من خلال تمرير الكرة من فوقه، ثم قام بحركة ماكرة للتخلص من باريديس قبل أن يغمز الكرة بذكاء باتجاه روبرتو فيرمينيو على الجناح الأيمن ليقوم الأخير بصنع التمريرة باتجاه جيزوس الذي سجل في الشباك.

وسيحاول ألفيش مساعدة زملائه على عدم الاستخفاف بالبيرو التي تفوق عليها فريقه بخماسية نظيفة في دور المجموعات في هذه النسخة قبل أن تنجح في استعادة توازنها وإخراج الأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد القاب كوبا أمريكا (15 لقبا) بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم تهزم تشيلي حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.