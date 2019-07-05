قنبلة موقوتة داخل ريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تدرك أن النجم الويلزي غاريث بيل يمثل قنبلة موقوتة داخل الفريق خاصة أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يرغب في التخلص منه ولكن من دون خسائر مادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز لا يرغب في دفع راتب كبير تصل قيمته إلى أكثر من 7 ملايين يورو سنويا للاعب لا يمكنه تقديم الإفادة للفريق خلال مسيرته، خاصة أن المدرب زين الدين زيدان لا يقتنع بأنه سيفيد الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضحت "يوروسبورت" أن ريال مدريد حقق مبيعات بقيمة 125 مليون يورو، ولكن التحدي الأكبر هو التخلص من بيل، الذي دخل في خلافات مع المدرب زيدان، ويبدو أنه لن يقدم الكثير للفريق.

وكان بيل قد طلب من زيدان المشاركة في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس بمسابقة الليغا، ولكن لم يلتفت المدير الفني لذلك وظل اللاعب جليسا لمقاعد البدلاء.

ولم يشارك بيل في آخر ثلاث مباريات بمسابقة الليغا، وهو ما دفعه للإصرار على البقاء في صفوف ريال مدريد لاسيما أنه يحصل على راتب مرتفع ولم يتقدم أي فريق للحصول على خدماته بنفس الرقم الذي يتقاضاه من النادي الملكي.

ويعني عدم الاعتماد على بيل إهدار الراتب الخاص باللاعب وأيضا خفض قيمته السوقية، لأنه كلما تقدم في العمر انخفض سعره وقلت الأندية الراغبة في ضمه، لاسيما أنه عادة ما يتعرض للكثير من الإصابات سواء في الركبة أو الكاحل.

ويأمل فلورنتيو بيريز الحصول على عرض مناسب من أجل التخلص من بيل، لاسيما أن النادي يخطط للتعاقد مع لاعبين بارزين والحصول على أموال إضافية بخلاف قيمة الـ125 مليون يورو لاسيما أن الفريق يخطط لضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.