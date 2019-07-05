نيمار وغريزمان يشعلان الخلافات في برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ملاحقة برشلونة للنجمين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، تسببت "بانشقاقات" بين أعضاء إدارة النادي "الكتالوني".

وقالت الصحيفة إن هناك انقساما في إدارة برشلونة، بشأن إعادة نيمار للنادي مرة أخرى، أو دفع مبلغ الشرط الجزائي للتعاقد مع غريزمان.

وأكدت أن الانقسام داخل الإدارة كان السبب الرئيسي لاستقالة نائب رئيس النادي جوردي ميستري هذا الأسبوع، وفقا لسكاي نيوز .

وكانت مصادر إسبانية قالت إن قرار غريزمان برفض الانتقال لبرشلونة العام الماضي أغضب العديد من لاعبي النادي الكتالوني، خاصة أنه أعلن عن ذلك خلال فيديو ترويجي على طريقة سينمائية، مما قد يجعله غير مرحب به الآن.

أما نيمار، فيحصل على دعم رئيس النادي جوسيب بارتوميو وأسطورة النادي ليونيل ميسي، اللذين يروجان لعودة نجم البرازيل لبرشلونة.