مانشستر سيتي يضم الإسباني رودري من أتلتيكو مدريد

المصدر: لندن - د ب أ

أكد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري من صفوف أتلتيكو مدريد. وذكرت تقارير صحفية، أن الصفقة بلغت قيمتها 62 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية لمانشستر سيتي. وانضم رودري 23 عاماً إلى سيتي بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتفوقت القيمة المالية لهذه الصفقة على الصفقة القياسية السابقة لمانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني لدى التعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

وسيرتدي رودري القميص رقم 16 في مانشستر سيتي، في ظل مساعي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي بجانب إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. وساهم رودري في فوز أتلتيكو بلقب كأس السوبر الأوروبي في 2018 وشارك مع الفريق في 47 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.