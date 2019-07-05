«كامب نو» يستضيف الـ «كلاسيكو» الأول في أكتوبر

المصدر: مدريد - أف ب

ستكون مواجهة الـ «كلاسيكو» الأولى لموسم 2019-2020، بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر أكتوبر المقبل، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب قرعة الموسم المقبل التي أجريت أمس.

وعلى غرار ما حصل الموسم الماضي، حين فاز برشلونة ذهاباً 5-1، ستكون المواجهة الأولى بين بطل الدوري وغريمه الملكي على ملعب الأول «كامب نو»، على أن تكون مباراة الإياب في أول عطلة نهاية أسبوع من شهر مارس 2020 على ملعب «سانتياغو برنابيو»، حيث فاز أيضاً النادي الكاتالوني الموسم الماضي (1-صفر).

ويفتتح برشلونة حملة الدفاع عن اللقب في عطلة نهاية أسبوع 18 أغسطس، على ملعب أتلتيك بلباو، فيما يلعب ريال مباراته الأولى على ملعب سلتا فيغو. أما أتلتيكو مدريد، الذي أنهى الموسم الماضي وصيفاً لبرشلونة، فيبدأ الموسم من ملعبه بمواجهة جاره المدريدي خيتافي.