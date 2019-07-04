الهولندي أريين روبن يعتزل كرة القدم

أعلن الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن إنهاء مسيرته مع كرة القدم، مشيرا إلى أن قراره بالاعتزال كان "أصعب قرار اتخذه في حياته".

ونقلت صحيفة (صن) البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس عن روبن قوله "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

أضاف روبن "إنه بلا شك أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية. إنه قرار اصطدم فيه القلب والعقل".

وأوضح روبن "يمنحك حب كرة القدم الاقتناع بأنه مازال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، على عكس حقيقة أنه ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عاما ولم تكن لديه فكرة عما تعنيه الإصابات".

أشار النجم الهولندي "أشعر أنني بصحة جيدة في الوقت الحالي، وكمشجع للعديد من الألعاب الرياضية الأخرى، فإنني أريد أن أبقى على هذا النهج في المستقبل".

وتابع اللاعب الفائز مع فريق بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 "لذلك سوف أتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة جيدة".

وخاض روبن /35 عاما/، الذي لعب في عدة أندية كبرى بأوروبا من بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني 606 مباريات في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 210 أهداف طوال مشواره مع الساحرة المستديرة، الذي بلغ 19 عاما.

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.

وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم، موضحا أن جسده لم يعد قادرا على المواجهات البدنية الآن.

وبدأ روبن مسيرته الرياضية الحافلة مع فريق جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف أيندهوفن عام 2002، ليشق طريقه بعدها في مشواره الاحترافي ويتوج بمجموعة كبيرة من الألقاب مع العديد من الفرق التي دافع عن ألوانها.