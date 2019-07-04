تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو في الموسم المقبل

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أجندة مباريات الموسم الجديد، حيث يستهل برشلونة حامل اللقب مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه اتلتيك بيلباو.

ويبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بملاقاة مضيفه سيلتا فيغو في الوقت الذي يلتقي فيه اتلتيكو مدريد مع ضيفه خيتافي يومي 17 و18 اغسطس المقبل.

وتجمع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة التي تقام في يومي 26 و27 اكتوبر فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة السادسة والعشرين التي تقام في يومي 29 فبراير والأول من مارس.

ويلتقي الريال مع اتلتيكو في ديربي مدريد في الاسبوع السابع على ملعب واندا متروبوليتانو فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في الاسبوع الثاني والعشرين.

ويقام ديربي اشبيلية بين اشبيلية وريال بيتيس في الاسبوع الثالث عشر على ملعب بينيتو فييامارين وتقام مباراة الإياب على ملعب رامون سانشيز بيخوان في الجولة الثامنة والعشرين.

ويلتقي برشلونة في الجولة الأخيرة من الموسم مع مضيفه الافيس فيما يحل ريال مدريد ضيفا ليجانيس.