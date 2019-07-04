المكسيك تنهي مغامرة هايتي

المصدر: أريزونا - أ ف ب

وضعت المكسيك حداً لمفاجأة هايتي وهزمتها 1-0 بركلة جزاء جدلية في الوقت الإضافي، أمس، في أريزونا في نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف. وكانت هايتي، التي فجّرت مفاجأة في ربع النهائي بقلب تأخرها أمام كندا صفر-2 إلى فوز تاريخي 3-2، في طريقها لحصد مفاجأة ثانية من خلال دفاعها المحكم أمام الهجوم المكسيكي.

وقدمت هايتي أفضل مشوار لها في النهائيات، إذ لم تجتز ربع النهائي في ست مشاركات سابقة في العصر الحديث للبطولة منذ 1991.

وتلاقي المكسيك التي خرجت من نصف نهائي 2017 أمام جامايكا، الفائز من مواجهة الولايات المتحدة حاملة اللقب وجامايكا في ناشفيل، فيما يقام النهائي الأحد على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو.