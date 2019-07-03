نجم كولومبيا السابق: كوبا أمريكا أكبر من ميسي

المصدر: د ب ا

أثار خروج المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم من الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 أمام غريمه التاريخي المنتخب البرازيلي موجة قوية من الانتقادات ضد لاعبيه، وخاصة قائد الفريق، النجم الكبير ليونيل ميسي.

وقدم ميسي مباراة جيدة أمام البرازيل، وكاد أن يسجل هدفا، ولكن قائم مرمى الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، أبى دون ذلك.

وكان الكولومبي أوسكار كوردوبا، الحارس السابق لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أحد الذين وجهوا أسهم انتقاداتهم لميسي عقب اللقاء الذي انتهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء بفوز البرازيل 2 / صفر.

وقال كوردوبا: "هذه النسخة من كوبا أمريكا كانت أكبر من ميسي، لقد شوهد حزينا ومرهقا وقلقا، لا أعرف إذا كان اليوم عانى من هذا أم لا، لقد كان يمشي طوال كوبا أمريكا، لقد ذهب لكوبا امريكا لكي يمشي، المنتخب الأرجنتيني كان أفضل في هذه المباراة، ولكن هو (ميسي) لم يكن كذلك".

وأضاف كوردوبا قائلا: "على القائد أن يقوم بتحفيز الباقين ولكنني لم أر هذا، لقد لمس الكرة لأول مرة في الدقيقة 11 وهذا لا يمكن أن يحدث مع أحد يحاول أن يكون بطل الفريق، هذا المنتخب أصبح كبيرا عليه، في الماضي لم يكن كذلك".

يشار إلى أن ميسي قام بانتقاد حكم لقاء البرازيل والأرجنتين، وقال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أتمنى أن يفعل كونميبول (اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية) شيئا، ولكنني لا أعتقد أنهم سيقومون بأي شيء وذلك لأن الأمر معقد، البرازيل تسيطر على كل شيء".