أمريكا إلى نهائي مونديال السيدات

المصدر: أ ف ب

بلغ المنتخب الأمريكي حامل اللقب المباراة النهائية الثالثة تواليا بفوزه على نظيره الإنجليزي 2-1 الثلاثاء في ليون في الدور نصف النهائي للنسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2019 في فرنسا.

وتدين الولايات المتحدة بفوزها إلى كريستن بريس (10) وأليكس مورغان (31) اللتين سجلتا الهدفين في الدقيقتين 10 و31، وحارسة مرماها أليسا نايهير التي تصدت لركلة جزاء في الدقيقة 84 انبرت لها ستيفاني هوتون وأهدرت فرصة إدراك التعادل بعدما سجلت مواطنتها ألين وايت الهدف الوحيد لمنتخب بلادهما في الدقيقة 19.

وهي المرة الخامسة التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي، حيث توجت اعوام 1991 و1999 و2015 وحلت وصيفة عام 2011.

في المقابل فشلت انجلترا للمرة الثانية تواليا في تخطي دور الأربعة بعدما حلت ثالثة في نسخة 2015.

وتلتقي الولايات المتحدة في النهائي الأحد المقبل في ليون مع هولندا أو السويد اللذين يلتقيان اليوم على الملعب ذاته.

والفوز هو السادس تواليا للولايات المتحدة في النسخة الحالية، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلاند وتشيلي والسويد في المجموعة السادسة، وعلى اسبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنسا المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي.

وخاضت الولايات المتحدة دور الأربعة للمرة الثامنة تواليا في العرس العالمي، حيث حلت ثالثة اعوام 1995 و2003 و2007.

في المقابل، منيت إنجلترا التي يشرف على تدريبها لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، بخسارتها الأولى في البطولة بعد 5 انتصارات بينها ثلاثة في دور المجموعات على اسكتلندا والارجنتين واليابان وصيفة عام 2015 في المجموعة الرابعة، وواحد على الكاميرون بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، وآخر على النروج 3-صفر في ربع النهائي.