السنغال تفقد حارسها حتى نهاية أمم أفريقيا

تلقى المنتخب السنغالي ضربة موجعة، بعد تأكد غياب إدواردو ميندي الحارس الأساسي للفريق، عن باقي مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها حارس المرمى، تعرضه لكسر في إصبعه خلال مشاركته في مباراة كينيا، والتي فاز بها فريقه 3-0، والتي ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع. وتأهل المنتخب الســنغالي إلى دور الستة عشر من البطــولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجمــوعة الثالثــة برصــيد ست نقاط، خلف المنتخب الجزائري متصــدر الترتيب، وصاحــب التسع نقاط، محققــاً العلامة الكاملة فــي دور المجــموعات.القاهرة -د ب أ