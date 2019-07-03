مواجهات مثيرة في ربع نهائي أبطال آسيا

المصدر: كوالامبور - البيان الرياضي

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2019، عن مواجهات قوية ومثيرة في ربع النهائي، وجاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وبحسب القرعة، يلعب الفائز من مباراة الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، مع الفائز من مباراة الدحيل والسد.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي في منطقة غرب آسيا، يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي. أما في منطقة شرق آسيا، فيلتقي كاشيما انتليرز حامل اللقب، مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015، وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 لمنطقة شرق آسيا يومي 5 و6 أغسطس المقبل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر. وفي المقابل، تقــام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيــام 26 و27 و28 أغسطس المقبــل، والإياب أيام 16 و17 و18 سبتمبر. وتقام مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، والإياب يومي 22 و23 من ذات الشهر، على أن يجري ذهاب النهائي يوم 9 نوفمبر المقبل، والإياب يوم 24 من ذات الشهر.