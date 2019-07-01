هل يكسّر "التانغو" عقدة "السامبا" التي استمرت لـ 26 عاماً؟

المصدر: البيان الالكتروني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل، والذي يستضيف كلاسيكو كرة القدم العالمية بين الغريمين التقليديين، البرازيل والأرجنتين.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني بكسر عقدة استمرت 26 عاماً، عندما يلتقي نظيره البرازيلي صاحب الأرض فجر الأربعاء الساعة 4:30 بتوقيت الإمارات، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019".

ففي البطولة اللاتينية الكبرى، لم يتمكن منتخب "التانغو" من الفوز على "السامبا" منذ العام 1993، عندما انتصر في ربع النهائي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعود آخر فوز للأرجنتين على البرازيل في الوقت الأصلي ببطولة "كوبا أمريكا"، بحسب "روسيا اليوم"، إلى الانتصار 3-2 في الدور النهائي لنسخة 1991 والتي توّج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.

وتواجه بعد ذلك العملاقان 4 مرات في "كوبا أمريكا"، فازت بها البرازيل:

- في 17 يوليو 1995، الدور ربع النهائي، فازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

- في 11 يوليو 1997، الدور ربع النهائي، فازت البرازيل 2-1.

- في 25 يوليو 2004، النهائي، فازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

- في 16 يوليو 2007، النهائي، فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.