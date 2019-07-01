ريال مدريد يضحي بنجمه مقابل ماني

المصدر: وكالات

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ريال مدريد الإسباني اقترح على ليفربول إجراء صفقة تبادلية في سبيل الاستفادة من خدمات النجم السنغالي ساديو ماني.

وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي الملكي وافقوا على انتقال ماركو أسينسيو إلى "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن في حالة واحدة فقط.

وتابع "ريال مدريد معجب للغاية بالسنغالي ساديو ماني، وسيكون الفرنسي زين الدين زيدان سعيدا إذا نجح في التعاقد معه هذا الصيف".

وذكرت الصحيفة أن الريال سيقترح صفقة تبادلية بين ساديو ماني وأسينسيو، الذي ترغب إدارة ليفربول بشدة في جلبه إلى صفوف النادي.

وأردفت قائلة "ليفربول يحب أسلوب لعب أسينسيو البالغ من العمر 23 عاما، كما أنه يحتاج لاعبا مثله في خط الوسط الهجومي مثله".

وسبق لفريق العاصمة الإسبانية أن استفسر من إدارة ليفربول، في الصيف الماضي، عن إمكانية التعاقد مع ماني، لكن الأمر لم يتقدم بعد ذلك.

يشار إلى أن عقد ساديو ماني (27 عاما) مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2023.