بيرو تقصي أوروغواي من «كوبا أمريكا»

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - أ ف ب

فجرت بيرو مفاجأة كبيرة، وأقصت أوروغواي من ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما سلباً أول من أمس في سالفادور.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، احتكم الفريقان إلى ركلات ترجيحية، كان نجم الأوروغواي وهدافها لويس سواريز، الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الأولى.

وتلتقي بيرو في نصف النهائي الخميس مع تشيلي، حاملة اللقب في آخر نسختين، التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما سلباً صفر-صفر. وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في مباراة قمة الأرجنتين والبرازيل المضيفة بعد غد الأربعاء.

وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي تحسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ووحدها الأرجنتين سجلت هدفين في مرمى فنزويلا.

وخاضت البيرو ربع النهائي للمرة التاسعة توالياً منذ 1997. وبلغت في هذه الفترة نصف النهائي ثلاث مرات في 1997 و2011 و2015. وتملك الأوروغواي الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (15 آخرها في 2011)، بفارق لقب عن الأرجنتين، فيما توجت البيرو مرتين في 1939 و1975.

وخاضت الأوروغواي المواجهة بعد صدارة مجموعتها بفوزين على الأكوادور (4-صفر)، وتشيلي (1-صفر)، وتعادل مع اليابان (2-2).

أما البيرو، فكانت أحد منتخبين احتلا المركز الثالث، وتأهلا إلى ربع النهائي، بفوز على بوليفيا (3-1)، تعادل مع فنزويلا (صفر-صفر)، وخسارة أمام البرازيل صفر-5.

وقال قائد الأوروغواي، دييغو غودين «افتقدنا للهدف. نفكر بكل من شجعنا وعائلاتنا.

لم ننجح برغم تقديمنا مستوى لافتاً في هذه البطولة. لقد أقصينا بطريقة غير عادلة. وهذا أسوأ ما يمكن أن يحصل لنا». أما زميله المدافع خوسيه خيمينيز، فقال «سجلنا أهدافاً ألغاها فار.

نشكر الناس الذين قاموا بتشجيعنا في مختلف الظروف. نؤكد لهم أننا قدمنا كل شيء».

بدوره، رأى نجم البيرو، خوسيه باولو غيريرو «هذا فخر كبير لنا. الكلمات لا تعبر عن فرحتنا. البعض حاول ضرب توازن هذه المجموعة حتى من الداخل، لكن الآن أفضل السكوت في ظل التأهل. نجحنا بالفوز على الأوروغواي، التي تعد من أفضل عشرة منتخبات عالمية».