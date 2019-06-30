هل يعود كوتينيو إلى ليفربول؟

المصدر: وكالات

ذكر تقرير صحفي، الأحد، أن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، لا يعارض عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى "الأنفيلد"، للمشاركة في معركة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

ووفق ما أوردت صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن مسؤولي "الريدز" يرحبون بعودة اللاعب السابق في الفريق، وأن النادي منفتح على فكرة التوقيع معه.

ويعود سبب ترحيب النادي الإنجليزي إلى ما أظهره كوتينيو (27 عاما) من انتماء واحترام لنادي ليفربول، ورفضه عرض مانشستر يونايتد مؤخرا.

وكشف اللاعب البرازيلي أنه لا يستطيع أن يرتدي قميص "الشياطين الحمر" الغريم التقليدي لليفربول، احتراما لناديه السابق وجماهيره.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن مساعي ناديي تشلسي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي.

ومن جانبه لا يعارض برشلونة بيع كوتينيو حاليا، بعدما اعترف اللاعب أخيرا بأنه لا يعرف إن كان سيستمر مع النادي "الكتالوني" أم سيرحل في الصيف الحالي.

وأقر كوتينيو بأن موسمه الحالي مع برشلونة كان مخيبا للآمال، وقال في تصريحات صحفية قبل أيام "موسمي لم يكن جيدا، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده".

وترك كوتينيو ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 للانتقال إلى صفوف برشلونة مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة.