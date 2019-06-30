سان جيرمان يضع شرطين لعودة نيمار إلى برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي استعداده لإتمام صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة، عارضاً شرطين لاتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن فريق العاصمة قرر أخيرا "فتح أبواب المغادرة أمام نيمار"، مضيفا "مسؤولو النادي كشفوا شروطهم من أجل فسح المجال أمام عودة النجم البرازيلي إلى إسبانيا".

وأضافت - وفقا لسكاي نيوز عربية- أن سان جيرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى اثنين من لاعبي "البارسا".

وأضافت "تبقى الإشارة إلى أن المفاوضات ستركز على اللاعبين اللذين سيوافق برشلونة على بيعهما.. النادي على سبيل المثال سيسمح بتسريح فيليبي كوتينيو وليس عثمان ديمبيلي".