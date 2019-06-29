البرازيل إلى مربع كوبا أمريكا الذهبي

المصدر: بورتو أليجري - د ب أ

صعد المنتخب البرازيلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة على أرضه، بعدما تغلب على منتخب باراجواي 4 /‏ 3 بضربات الجزاء الترجيحية أمس إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وعلى ملعب «جريميو أرينا» بمدينة بورتو أليجري، صنع كلا الفريقين عدداً من الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة، لكنّ أياً منهما لم ينجح في هزّ الشباك، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف، ويحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسم من خلالها المنتخب البرازيلي تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى خلال 12 عاماً. وثأر المنتخب البرازيلي لهزيمته أمام باراجواي بضربات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية بكل من نسختي 2011 و2015 من البطولة.