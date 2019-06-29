البافاري يدافع عن لقبه بمواجهة هرتا برلين

المصدر: برلين - أ ف ب

يبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم، باستضافة هرتا برلين مساء الجمعة 16 أغسطس المقبل في افتتاح موسم 2019-2020، بحسب الروزنامة التي كشفت عنها الرابطة أمس.

وتقام باقي مباريات المرحلة الأولى من النسخة السابعة والخمسين للبوندسليغا السبت 17 أغسطس، أبرزها استضافة بوروسيا دورتموند وصيف بطل الموسم الماضي والمرشح بقوة لمنافسة الفريق البافاري على لقب الموسم الجديد، لأوغسبورغ. ويعتبر هرتا برلين الفريق الأقل خسارة أمام الفريق البافاري في الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث سقط مرتين فقط مقابل ثلاثة تعادلات وفوز واحد.