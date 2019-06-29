الألمانية كيربر إلى نهائي إيستبورن للتنس

المصدر: إيستبورن- أ ف ب

تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة رابعة إلى المباراة النهائية لدورة إيستبورن الإنجليزية لكرة المضرب، أمس، بدون أن تلعب إثر انسحاب منافستها التونسية أنس جابر بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وحرمت الإصابة جابر المصنفة 62 عالمياً من متابعة مغامرتها على الملاعب العشبية الانجليزية بعد وصولها للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لإحدى الدورات في عام 2019.

وكتبت جابر في حسابها على موقع تويتر «أنا آسفة لكني أجبرت على الانسحاب من نصف نهائي دوري ايستبورن لإصابة بكاحلي. آمل في أن أكون جاهزة للدور الأول في ويمبلدون. شكراً إيستبورن لهذه الدورة الرائعة». كما كانت المرة الأولى التي تحقق فيها جابر البالغة 24 عاماً أربعة انتصارات متتالية بعد تأهلها إلى نصف النهائي، منذ أن وصلت إلى نهائي دورة موسكو في أكتوبر الماضي.