ليفربول يتعاقد مع "فان دايك الصغير"

المصدر: البيان الالكتروني

تعاقد ليفربول بطل أوروبا مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ والملقب بـ "فان دايك الصغير" من نادي زفوله الهولندي كما أعلن النادي الإنجليزي الخميس.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ "طويل الأمد" في حين بلغت قيمة الانتقال1.3 مليون جنيه استرليني (1.43 مليون يورو).

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله "انه (ليفربول) بالنسبة الي أكبر ناد في العالم، انه حلم أصبح حقيقة. أتطلع قدما للعب في صفوفه".

وتابع "اعتقد بأنه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي وآمل في خوض العديد من المباريات".

وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاما حيث خاض أربع مباريات حتى الآن.