ربع نهائي ناري في «كوبا أمريكا»

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو- أ ف ب

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم في البرازيل ليفرز مواجهات نارية وثأرية ستقام فجر غد وتستكمل الجمعة والسبت.

وجنَّب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني منتخب بلاده الأوروغواي مواجهة كولومبيا في الدور ربع النهائي بقيادته إلى الفوز على تشيلي حاملة اللقب في العامين الأخيرين 1-0 أمس في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

واستفادت البارغواي ثالثة المجموعة الثانية من تعادل اليابان مع الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة الثالثة، لتنتزع البطاقة الأخيرة إلى الدور ربع النهائي كثاني أفضل منتخب يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

وسجل كافاني الهدف الوحيد في الدقيقة 82 معززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للأوروغواي برصيد 48 هدفاً بفارق 10 أهداف خلف مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز. وألحقت الأوروغواي الخسارة الأولى بتشيلي في البطولة بعد فوزين متتاليين، وانتزعت منها صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لتضرب موعداً في ربع النهائي مع البيرو ثالثة المجموعة الأولى، فيما تلتقي تشيلي في قمة نارية مع كولومبيا متصدرة المجموعة الثانية والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في الدور الأول ودون أن تهتز شباكها.

وضربت البارغواي موعداً في ربع النهائي مع البرازيل المضيفة في مواجهة ثأرية لن تكون سهلة للأخيرة التي خرجت من ربع نهائي نسختي 2011 و2015 على يد البارغواي. بينما تواجه الأرجنتين الطامحة إلى تضميد جراح الماضي منتخب فنزويلا.