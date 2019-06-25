اتفاق شفهي "حاسم" يؤكد عودة نيمار إلى برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل البرازيلي نيمار وبرشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى "اتفاق شفهي" يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكتالوني، كما كشفت صحيفة "سبورت".

وقالت الصحيفة من دون أن تذكر المصدر "يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة".

وأضافت "وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا"، مشيرة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو "القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة" قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017، بحسب سكاي نيوز.

وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة أن معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وبقيت صحيفة "سبورت" حذرة في ما يتعلق بإتمام الصفقة وإقناع سان جرمان بالتخلي عن نيمار بعد انتقاله إليه مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وأضافت "هذا الاتفاق الشفهي خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي لكن الأمر الأكثر تعقيدا يبقى الحصول على موافقة باريس سان جرمان بالتخلي عنه"، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر "وسيطين" نظرا للعلاقات السيئة بين الناديين.

وبحسب وسائل إعلام عدة، لن يتردد سان جرمان في التخلي عن نيمار في حال حصوله على عرض ضخم.

وكان نيمار أمضى أربع سنوات في صفوف برشلونة (2013-2017) وأحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا عام 2015.