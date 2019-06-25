سان جيرمان يحدد بديل نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إثارة الجدل أخيراً بشأن مستقبله مع الفريق.

وذكر موقع "لي 10 سبورت" أن النادي الباريسي وجد بديل نيمار في نادي ليل الفرنسي، وهو الإيفواري نيكولا بيبي.

وأشار الموقع إلى أن هناك عدة أندية أوروبية كبرى كانت مهتمة بالحصول على خدمات الجناح الإيفواري (24 عاما) منها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى أتيلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

وأضاف الموقع أن اللاعب الإيفواري قد أصدر قراره المتعلق بوجهته المقبلة، إذ قرر اللعب مع بطل فرنسا بداية من الموسم المقبل.

ولم يكتف الموقع الفرنسي بنشر هذه الأنباء فقط، بل أضاف أن قيمة الصفقة قد تقترب من 85 مليون يورو، وفي حالة إتمام الصفقة فإن الخط الهجومي لبطل فرنسا سيكون على استعداد للتخلي عن خدمات الجناح البرازيلي، وفقا لسكاي نيوز.