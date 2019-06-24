النجوم يهجرون سان جرمان

المصدر: باريس- أ ف ب

اتخذ قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش، المشارك حالياً مع بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها على أرضها، قرار الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما أعلن أمس في حسابه على انستغرام.

وقال ألفيش (36 عاماً) أن «لكل شيء بداية، منتصف ونهاية، والوقت حان لكي أضع نقطة النهاية هنا»، شاكراً «جميع العاملين على مودتهم واحترامهم وانخراطهم منذ اليوم الأول. أنتم تساهمون على جعل هذا النادي أكثر تميزاً».

وبقراره ترك سان جرمان، سار ألفيش على خطى الحارس الإيطالي المخضرم زميله السابق في «السيدة العجوز» جانلويجي بوفون الذي قرر الانفصال عن النادي الباريسي المرشح أيضاً للتخلي عن نجمه البرازيلي الآخر نيمار أو حتى خسارة كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريال مدريد بشكل خاص.

وانضم ألفيش إلى سان جرمان في صيف 2017 بعد موسم واحد في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوج مع النادي الباريسي بلقب الدوري في موسميه معه، كما أحرز الكأس وكأس الرابطة عام 2018.

وتابع لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي وصل إلى نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية «اليوم، أنهي حقبة أخرى من حياتي، حقبة من الانتصارات، التعلم والخبرات. أود أن أشكر عائلة باريس سان جرمان على منحي فرصة أن نكتب معاً صفحة في تاريخ النادي».