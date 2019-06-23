جماهير برشلونة تصدم نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

كشف استفتاء أجرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، بهدف استطلاع آراء جماهير برشلونة بشأن عودة نيمار، عن نتائج صادمة.

ووجهت الصحيفة سؤالها لجماهير بطل الدوري الإسباني، عما إذا كانت ترغب في عودة نيمار (27 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موسمين فقط من رحيله عن "كامب نو".

وجاءت نتيجة الاستفتاء برفض عودة نيمار بنسبة 71.2 بالمئة، حسب "إلموندو ديبورتيفو".

ويبدو أن قطاعا كبيرا من الجماهير لم تنس ما فعله نيمار قبل عامين، عندما رحل عن برشلونة في أوج تألقه، مفضلا عرضا ماليا أكبر من باريس سان جرمان الفرنسي، وفقا لسكاي نيوز .