ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوغبا

المصدر: وكالات

كشف موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن سبب قرار ريال مدريد يعود لتعنت مانشستر يونايتد فى شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي فى الميركاتو الصيفي.

وأكد الموقع الفرنسي أنَّ إدارة الشياطين الحمر سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي الميرنغي للتعاقد مع بوغبا .

ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجى ندومبيلي (ليون) من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.

يُذكر أنَّ الكثير من التقارير أفادت بأنَّ إدارة مانشستر يونايتد اشترطت الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو للاستغناء عن بوغبا .