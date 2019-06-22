مورينتس: هازارد لن يملأ فراغ رونالدو

المصدر: البيان الالكتروني

تعد صفقة انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد أمراً ضرورياً، لكن اللاعب لن يكون بديلاً عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بحسب ما قاله نجم ريال مدريد السابق، فرناندو مورينتس البالغ من العمر 43 عاما: "لا أحد يمكنه ملء الفراغ الذي تركه رونالدو. لا يوجد أحد مثل رونالدو"، بحسب سكاي نيوز عربية.

واعتبر مورينتس، هازارد واحداً من أفضل اللاعبين في العالم واصفا إياه بـ"الموهوب للغاية"، إلا أن الأمر برأيه يختلف عندما تتم مقارنته برونالدو.

وأظهرت صور مسربة، أن النجم البلجيكي سيرتدي الرقم 7، وهو رقم الذي كان يرتديه رونالدو.

يذكر ان مورينتس دافع عن قميص ريال مدريد بين عامي 1997 و2003، أحرز خلالها 3 ألقاب مع النادي الملكي.