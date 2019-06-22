يوفنتوس يسعى لضم دي ليخت

المصدر: البيان الالكتروني

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم شراء ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس الهولندي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب للنادي الإيطالي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية وهولندية اليوم السبت.

وذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن يوفنتوس قد ينفق 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، الذي أبدى ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان رغبتهما في التعاقد معه.

وسجل دي ليخت هدفا حاسما في المباراة التي فاز بها أياكس على يوفنتوس 2 / 1 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في نأبريل الماضي.

ونقلت تصريحات عن اللاعب قال فيها إن نجم فريق يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب منه الانتقال ليوفنتوس.

وتحدث اللاعبان في وقت قصير عقب المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا التي فاز فيها المنتخب البرتغالي بهدف رونالدو.