برشلونة يتعاقد مع مدافع هولندي

المصدر: د ب ا

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في وقت متأخر أمس الخميس عن تعاقده مع المدافع الهولندي مايك فان بيجين بعقد ممتد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد فان بيجين مع برشلونة حتى 2021 مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، بقيمة 100 مليون يورو.

وجاء انضمام فان بيجين إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناك بريدا، حيث سيلعب في الفريق الرديف للنادي الكاتالوني في الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدافع الهولندي البالغ من العمر 20 عاما، مايك فان بيجين لمدة عامين في صفقة انتقال حر".