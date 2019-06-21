ركلة جزاء ميسي تنقذ التانغو أمام الباراغواي

المصدر: Ⅶ البرازيل- أ ف ب

أنقذت ركلة جزاء للنجم ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين الملقب بـ «التانغو»، من خسارة ثانية في كوبا أمريكا لكرة القدم، المقامة في البرازيل، ليخرج متعادلاً مع الباراغواي 1-1، أول من أمس، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وبعد افتتاح الباراغواي التسجيل عن طريق ريتشارد سانشيز، بتسديدة يمينية من داخل المنطقة (37)، عادل نجم برشلونة الإسباني من ركلة جزاء في الدقيقة 57، على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي.

وتدين الأرجنتين أيضاً بنقطتها إلى حارسها فرانكو أرماني، الذي صد ركلة جزاء في الشوط الثاني لديرليس غونزاليس (63)، مجنباً بلاده خسارة ثانية، بعد سقوطها افتتاحاً أمام كولومبيا صفر-2.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى نقطة من مباراتين في قاع الترتيب، مقابل 6 لكولومبيا، التي تأهلت بفوزها على قطر 1-صفر، فيما تحتل الباراغواي المركز الثاني بنقطتين من تعادلين. ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.