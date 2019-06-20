مبابي يلمح إلى وجهته المقبلة

ألمح نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي إلى أنه سينضم إلى ليفربول هذا الصيف، بقوله إنه يختار اللعب كأحد رجال يورغن كلوب في لعبة الفيفا.

ومثلما جرت العادة كل صيف، يرتبط أغلى لاعبي كرة القدم في العالم بمجموعة من الأندية القادرة على تحمل تكاليفهم. ومع مبابي، لا يختلف الوضع كثيرا، وفق ما نشرته سكاي نيوز.

إلا أن موقع "90min" نقل عن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي تعليقه على ذلك، قائلا: "مبابي؟ أنا متأكد بنسبة 200٪ أنه سيظل في باريس سان جيرمان الموسم المقبل".

وذكر الموقع أنه "في الولايات المتحدة، حيث يتواجد حاليا، لمح النجم الفرنسي إلى أنه يريد الانضمام إلى الفائزين بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قال إنه يختار اللعب لصالح رجال يورغن كلوب في لعبة الفيفا".

وفي مقطع مصور على تويتر، منح لاعب كرة القدم الأمريكي، هيركوليز جوميز، مبابي حرية اختيار أحد الفرق للفوز في مواجهة مباشرة، فقال الأخير: "ربما ليفربول لأنهم فازوا بدوري الأبطال".

وأعرب مبابي عن إعجابه بالمدرب الألماني للنادي، واصفا إياه بـ"الجيد".