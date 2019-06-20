صفقة مجنونة .. نيمار مقابل 630 مليون يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أخذ ورد بشأن موقف النجم البرازيلي نيمار من ناديه الفرنسي باريس سان جرمان، دخل ريال مدريد الإسباني على خط الأزمة، وأبدى رغبته بضم المهاجم في صفقة ضخمة قد يصل إجمالي تكلفتها إلى 630 مليون يورو، وربما تقلب موازين أسواق انتقالات في كرة القدم للأبد.

وحسب صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المبلغ الضخم الذي رصده النادي الملكي، سيتوزع بين 130 مليون دولار، إضافة إلى غاريث بيل وخاميس رودريغيز، فضلا عن راتب اللاعب الذي سيصل إلى 60 مليون يورو سنويا شاملة الضرائب لمدة 5 مواسم.

وقد يتفق عرض ريال مدريد مع طلبات إدارة باريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، حيث كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق أن ناصر الخليفي رئيس النادي حدد سعر اللاعب البرازيلي بـ300 مليون يورو، أي ما يزيد بمقدار 78 مليونا عن السعر القياسي الذي اشتراه به قبل عامين، بحسب سكاي نيوز.

ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جرمان حتى عام 2022، لكن صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت في وقت سابق إنه بعث رسالة إلى الخليفي، قال فيها: "لا أريد أن ألعب هنا (في باريس) مجددا. أريد العودة إلى منزلي (برشلونة). لم يكن عليّ أن أرحل".

وانتقل نيمار من النادي الكتالوني إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم في تاريخها.

والثلاثاء قالت صحف إسبانية إن برشلونة بدأ بالفعل مفاوضة نيمار، مشيرة إلى أن الصفقة يمكن أن تكلف النادي الكتالوني نحو 100 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين اثنين من بين إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.