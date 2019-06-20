"يويفا" يعمّق جراح نيمار

المصدر: البيان الالكتروني

"المصائب لا تأتي فرادى"، هذه المقولة تنطبق تماما على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل الأزمات المتوالية التي تضرب اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء عن رفض الاستئناف، الذي كان مقدماً من اللاعب وباريس سان جيرمان، بخصوص إيقافه لثلاث مباريات في البطولات القارية الأوروبية في الموسم الجديد، بحسب "آس".

وبذلك سيغيب نيمار عن أول ثلاث مباريات لباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وحتى لو رحل عن الفريق إلى أحد الأندية الأخرى الراغبة في ضمه حالياً، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، فسيغيب أيضاً عن أول ثلاث مباريات له في البطولة.

وأعلن "يويفا" رسميا عن تثبيت العقوبة على اللاعب، موضحاً أن القرار الصادر عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، سيطبق على اللاعب وتم رفض الاستئناف برفعه عنه.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فرض عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على اللاعب بعد التصريحات الغريبة والإهانات القوية التي وجهها إلى طاقم الحكام والتحكيم في بطولة دوري أبطال أوروبا، في أعقاب خسارة فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاثية نظيفة في إياب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية العريقة.

وتابع نيمار هذه المباراة من مدرجات استاد "بارك دي برانس" بباريس، في السادس في شهر مارس بسبب الإصابة، وكان فريقه متقدما ذهابا بثنائية نظيفة، ولكن مانشستر فاز في "حديقة الأمراء" بثلاثية بدوره، بعد لمسة يد على المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي في الوقت الضائع سجلها راشفورد هدفاً وأطاح بآمال سان جيرمان القارية.

وعقب نهاية المباراة، انتقد نيمار الحكم بشكل مهين بسبب ركلة الجزاء، وقال حينها عن طاقم التحكيم: "إنه العار.. يضعون أربعة أطفال لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو، ليذهبوا جميعاً إلى الجحيم".

ولم يكن قرار اليوم الصدمة الوحيدة لنيمار هذا الموسم، فمنذ أيام تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده في نهائيات بطولة "كوبا أمريكا" بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة قطر الودية، كما شهد المعسكر أزمة كبيرة للاعب في ظل تحقيقات من الشرطة بعد اتهامات وجهت لنيمار من قبل إحدى الفتيات باغتصابها بالقوة في باريس.

كما طاردت الإصابة اللاعب خلال الموسم أكثر من مرة، وعقب عودته في نهاية الموسم لمباريات فريقه باريس سان جيرمان، اشتبك مع أحد المشجعين في الملعب عقب مباراة للفريق في الكأس، وتم إيقافه محلياً لثلاث مباريات، كما قرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بدوره سحب شارة قيادة المنتخب منه، بسبب هذه الحادثة، ومنحها إلى زميله في باريس، الظهير داني الفيش، نجم منتخب "السيليساو".