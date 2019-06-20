مباريات "كوبا أمريكا" بمدرجات خالية بسبب الغلاء

المصدر: البيان الالكتروني

تشهد بطولة "كوبا أمريكا" في نسختها الـ 46 التي تستضيفها البرازيل حاليا خلو آلاف المقاعد في الاستادات التي تحتضن المباريات من الجماهير، في ظاهرة تسبب إحراجا كبيرا للمسؤولين عن تنظيم البطولة الأقدم قاريا في العالم.

وذكرت "آس" نقلاً عن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إحجام أعداد كبير من الجماهير عن حضور مباريات "كوبا أمريكا"، التي انطلقت فجر السبت الماضي، يعود إلى أسعار التذاكر المرتفعة جداً، موضحة أن أكثر من 46 ألفا من الجماهير دفعت 100 جنيه إسترليني في المتوسط في التذكرة لحضور مباراة الافتتاح التي جمعت بين البرازيل وبوليفيا في ساو باولو.

وأضافت الصحيفة أن 22 ألف مقعد في ملعب "مورومبي" العملاق، الذي استضاف مباراة الافتتاح والذي يتسع لـ 67 ألف متفرج، كان خاليا من الجماهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراتين الأخيرتين اللتين أقيمتا أمس الأول السبت قد شهدتا أيضا ظاهرة "المقاعد الخالية"، مردفة أن 11 ألف متفرج فقط هم من حضروا مباراة بيرو وفنزويلا التي أقيمت على ملعب "أرينا دو جريميو"، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، وانتهت بالتعادل السلبي.

كما لم يحضر سوى 35 ألف متفرج فقط في ملعب "نوفا" الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، لحضور مباراة الأرجنتين ونجمها الفذ ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني، وكولومبيا، والتي انتهت بهزيمة "التانجو" بهدفين نظيفين من "صانعي القهوة".

وبدت مقاعد ملعب "مينيراو" الواقع في مدينة "بيلو هوريزونتي" البرازيلية خاليا من الجماهير خلال استضافته لمباراة أوروجواي والإكوادور مساء أمس الأحد.

وصرح بعض اللاعبين، بأنهم يستطيعون سماع التعليمات التي ترد إليهم من المديرين الفنيين الواقفين على خط التماس خلال المباريات.

وقال ليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في تصريحات أدلى بها الأحد، إنه يعتقد أن أعداد الجماهير سترتفع مع توالي المباريات ودخول البطولة أدوارها الإقصائية.

لكن دومينيغيز أقر بقلقه من الطريقة التي بدأت بها البطولة بشأن الإقبال الجماهيري على المباريات، قائلا: "الأمر يقلقنا، بالطبع إنه يشعرنا بالقلق، وفي تقديري أنه سيرتفع".

من جهته، قال لويس روبرتو المعلق في محطة "تي في جلوبو" البرازيلية، إن السبب الوحيد في عزوف الجماهير عن حضور مباريات "كوبا أمريكا" هو أسعار التذاكر المرتفعة، وليس لأن "الجماهير لا ترغب في الذهاب إلى الاستادات".