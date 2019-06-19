اعتقال رجل يشتبه في صلته بمقتل سالا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأربعاء، أنها اعتقلت رجلاً للاشتباه في القتل الخطأ، فيما له صلة بمقتل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي.

وقال متحدث باسم شرطة دورست إن رجلاً عمره 64 عامًا تم اعتقاله ثم أطلق سراحه بينما تستمر التحقيقات، مضيفة أنه تم إبلاغ أسرتي الرجلين اللذين توفيا.

فيما ذكر أحد أفراد فريق التحقيق: "كجزء من هذا التحقيق، يتعين علينا النظر فيما إذا كان هناك أي دليل على أي جريمة إجرامية مشتبه بها ونتيجة لاستفساراتنا التي أجريناها اليوم، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 64 عامًا من منطقة شمال يوركشاير للاشتباه في ارتكابه القتل غير العمد من جراء فعل غير قانوني.

وكان سالا (28 عاما)، والطيار إيبوتسون (59 سنة)، غادرا نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقد أثر الطائرة على شاشات الرادار على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش.