بالأسماء..أغيري يستقر على تشكيلة مصر في كأس الأمم

المصدر: البيان الالكتروني

استقر المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أغيري على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباريات كأس أمم أفريقيا.

وحسب تقارير صحفية مصرية فإن أغيري استقر بعد التشاور مع معاونيه على التشكيلة الأساسية، في حال لم تجبره أمور طارئة على إجراء تغييرات.

وتتألف التشكيلة المفضلة للمدرب المكسيكي، من محمد الشناوي لحراسة المرمى، والرباعي الدفاعي أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف، ولاعبي ارتكاز هما طارق حامد ومحمد النني، أمامهما الثلاثي محمود حسن (تريزيغيه) وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ومهاجم واحد هو مروان محسن.

وتقابل زيمبابوي منتخب "الفراعنة"، الجمعة، في افتتاح المسابقة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو المقبل.