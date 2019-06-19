5 آلاف تذكرة لجماهير ليفربول في كأس السوبر الأوروبي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في بيان على موقعه الالكتروني ، عن تخصيص 5257 تذكرة لجماهيره في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام تشلسي في اسطنبول أغسطس المقبل.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) أصدر بيانًا، الأثنين، أكد فيه أن 78 بالمئة من التذاكر المخصصة للمباراة التي ستقام في ملعب"فودافون بارك" ملعب نادي بشكتاش التركي والذي يتسع لـ38 ألف متفرج، ستتاح لجماهير الفريقين والجمهور العام.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ليفربول واجه مشاكل عديدة في عملية بيع التذاكر لجماهيره في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حصل ليفربول على 16.600 تذكرة فقط من بين 64 ألف تذكرة متاحة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام والذي فاز به الفريق في مدريد الإسبانية الشهر الجاري.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي من 45 إلى 135 جنيهًا استرلينيًا.