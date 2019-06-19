نيمار على أبواب العودة إلى البارسا

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو- أ ف ب

عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان بطل فرنسا وأغلى لاعب كرة قدم في العالم إلى فريقه السابق برشلونة بطل إسبانيا.

وأشارت قناة «غلوبو ايسبورتي» إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عاماً والغائب راهناً عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة «ليكيب» الفرنسية أشارت فيه إلى أن نادي العاصمة الفرنسية «جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف»، في وقت أكد رئيس النادي الباريسي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول نشرت كاملة الثلاثاء أن «الباب ليس مقفلاً أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع»، موجهاً انتقادات لاذعة لنيمار تحديداً.

ونقلت «غلوبو» عن مصادر قريبة من الملف أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الإجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

لكنها ذكرت أن اللاعب لا يزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقاً إلى سان جرمان .