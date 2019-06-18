مفاجأة مدوية .. مبابي يقترب من ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل ليفربول الإنجليزي على خط المساعي لضم نجم هجوم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، بعد تقارير صحفية أشارت إلى قرب رحيله عن "حديقة الأمراء".

وكشفت تقارير بريطانية أن ليفربول سيكون على الأغلب وجهة مبابي، في حال فشل ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب الحاصل على كأس العالم 2018 مع منتخب "الديوك"، وفقا لسكاي نيوز.

وعززت هذه التكهنات، لقطات لمبابي (20 عاما) مع أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس في الولايات المتحدة، أحد المساهمين في ملكية بطل أوروبا.

وتزامن لقاء مبابي وجيمس مع زيارة المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إلى الولايات المتحدة، مما أعطى المزيد من المصداقية لتقارير مفاوضات النادي الإنجليزي مع النجم الشاب.

والشهر الماضي، تحدث مبابي عن رغبته في "خوض تحد جديد في مكان آخر، ما لم يحصل على مسؤوليات جديدة" في باريس سان جرمان، في تصريح اعتبر إشارة دالة على رغبته في الرحيل عن النادي.