رئيس برشلونة ينفي التفاوض مع غريزمان

المصدر: د ب ا

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه لم يحسم بعد صفقة ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، نافياً التفاوض مع بطل كأس العالم 2018.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "آس" الإسبانية يوم الاثنين: لقد قلنا هذا دائما، لم نتحدث مع غريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يصر على نفي وجود مفاوضات مع غريزمان حتى لا يقع في خطأ قاتل، حيث إن إعلانه عن ضم اللاعب الفرنسي قبل الأول يوليو المقبل سيجبره على دفع 200 مليون يورو، فيما سيتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بعد ذلك التاريخ.

كما يحق لأتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة إذا قام الأخير بالإعلان عن تفاوضه مع غريزمان قبل اليوم الأول من يوليو، حيث لا يزال عقد اللاعب ساريا مع النادي.

وطالب بارتوميو جماهير النادي الكتالوني ومساهميه بالتحلي بالهدوء حيال إبرام الصفقات الجديدة، مؤكدا أن الصيف لا يزال طويلا.

واختتم بارتوميو قائلا: نحن نقوم بعمل طويل الأجل، لا يزال لدينا يونيو ويوليو وأغسطس نحن نعمل على إرساء استراتيجية معينة، الشيء المؤكد هو أنه سيكون هناك راحلون وقادمون أيضا.