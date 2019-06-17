برشلونة لا يرغب في بقاء هؤلاء اللاعبين

المصدر: البيان الالكتروني

يسابق نادي برشلونة الزمن في الفترة الحالية، كي يستطيع جمع 65 مليون يورو في الأسبوعين المقبلين، وذلك عن طريق التخلص من بعض لاعبيه كي يوازن ميزانيته لموسم 2018 - 2019.

وتتمثل الخطة في إبعاد اللاعبين الذين لا يريدهم إرنستو فالفيردي في قائمة الفريق، في الموسم المقبل، وذلك لتوفير المال اللازم للتعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

فحتى الآن لم يتعاقد الفريق الكتالوني مع أي لاعب جديد، وينتظر حتى بداية شهر يوليو، لكي يستطيع موازنة ميزانية الموسم، ورحيل بعض اللاعبين، ومحاولة التعاقد مع لاعبين جدد.

واللاعبون الذين يرغب في بيعهم برشلونة في الأسبوعين المقبلين هم: "ياسبر سيليسين، دينيس سواريز، أندري جوميز، رافينيا، مارك كوكوريلا، سيرجي بالينسيا، وأدريانو أورتولا".

وهناك لاعب بين هؤلاء السبعة تم بيعه بالفعل، ولكن ينتظر برشلونة الحصول على مقابل الصفقة، وهو كوكوريلا الذي انتقل رسميًا إلى إيبار، بحسب صحيفة (آس).